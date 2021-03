Sanremo 2021, la diretta della seconda serata: ospiti Laura Pausini, Il Volo e Alex Schwazer

Sanremo 2021, la diretta della seconda serata del Festival. Stasera tocca a Elodie affiancare Amadeus e Fiorello alla conduzione, dopo aver calcato il palco dell'Ariston come concorrente in due edizioni. La scaletta della serata prevede in apertura quattro concorrenti delle "Nuove Proposte", prima di partire con la gara dei big con i restanti 13 artisti. Fra gli ospiti di stasera Laura Pausini, fresca vincitrice di Golden Globe, Il Volo, lo sportivo Alex Schwazer e alcune vecchie glorie del Festival.

