Sanremo 2022 diretta, ancora un successo negli ascolti: 54,1% di share. Amadeus: «Mattarella commosso dal nostro omaggio»

Ancora un successo negli ascolti per il Festival di Sanremo 2022. Sono stati 9 milioni 360 mila, pari al 54.1% di share, gli spettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata della kermesse, (dalle 21.30 all'1.46). L'anno scorso la terza serata del festival, che era stata dedicata alle cover, aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share. Quest'anno quindi la crescita è stata di quasi 2 milioni di spettatori e del 10%. Nello specifico la prima parte della serata, dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda, dalle 23.46 all'1.46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%.

La classifica generale della terza serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/t0MPtQyAhk — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022

Amadeus, rimasto senza l'inseparabile Fiorello, è riuscito a creare uno show ancora una volta vincente. Oltre ai cantanti, tutti di nuovo sul palco uno dopo l'altro, mattatori assoluti della serata sono stati Cesare Cremonini e Drusilla Foer. Il cantante si è esibito in un momenti diversi della serata, sfoggiando alcuni dei pezzi migliori del suo repertorio e si è congedato con l'immortale "50 Special", che ha fatto ballare tutto il teatro.

Drusilla Foer, il monologo sull'unicità a Sanremo: «Pensare senza pregiudizio e senza vergogna»

Amadeus e la chiamata di Mattarella

«Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso». Lo dice Amadeus, emozionato, in sala stampa. «È la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. È stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio. Lo ringrazio di cuore, questo gesto mi commuove».

La classifica dopo la terza serata

Dopo la terza serata in testa alla classifica sono tornati Mahmood e Blanco, con "Brividi". Subito dietro Elisa e sul gradino più basso del podio a sorpresa c'è Gianni Moranti. Ecco la classifica completa (dopo il voto della stampa le prime due sere e del televoto e demoscopica 1000 stasera): Mahmood & Blanco, Elisa, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Emma, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka 7even, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena, Tananai.

Anticipazioni quarta serata

Dopo aver riascoltato tutti i bravi in gara, stasera sarà il momento delle cover. I cantanti si esibiranno con alcune canzoni storiche della musica italiana, e non solo. La co-conduttrice sarà l'attrice Maria Chiara Giannetta. Presente anche Lino Guanciale. Dalla Costa Toscana si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari.