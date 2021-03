Sanremo 2021, Irama stasera non canta: collaboratore positivo al Covid. Al suo posto Noemi

Questa sera Irama non canterà a Sanremo 2021: si apprende infatti che dopo aver eseguito il test antigenico, un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. Subito dopo il cantante è stato sottoposto al test molecolare di verifica: non è quindi sicuro il contagio. In attesa dei risultati, tuttavia, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto si esibirà Noemi, che parteciperà insieme agli altri 13 big in gara.

Ultimo aggiornamento: 17:21

