Da Ultimo ai Boomdabash Scatta la caccia ai "plagi"

di Simona Orlando

Si fa presto a dire plagio. Non basta che un brano ne evochi un altro, eppure la caccia ai cloni è lo sport preferito a Sanremo. Ultimo con "I tuoiparticolari" è accusato di copiare "Che giorno è" di Marco Masini, il quale ci tiene a spiegare: «C’èuna similitudine melodica come con cento altri pezzi ma armonicamente non c’entra nulla,al punto che nemmeno mi sono accorto della somiglianza. Anzi tifo per lui e il suo bel brano».



Difficile parlare di plagi ora che il pretesto della citazione è alla base di musica elettronica erap. Esistono somiglianze, più o meno sfrontate. Tipo "La Ragazza con il cuore di latta" di Irama che riprende al pianoforte la "Kids" degli MGMT, nota per nota. Il più omaggiato è il non qualsiasi signor Rossi. Il brano in gara della Bertè parte con "C’è qualcosa che non va" che è l’incipit di C’è chi dice no, si prende tutte le sue chitarre, e sopra ci si può cantare Zombie dei Cranberries.Achille Lauro in Rolls Royce cita il Blasco con lo slogan Vogliouna vita così e proprio Vasco ha mandato via social un in boccaal lupo ai sanremesi, postandola sua esibizione di Vita spericolata. Come a dire, vi tengo d’occhio e vi perdono.



IL TRAPPER

Il trapper scopiazzerebbe anche 1979 degli Smashing Pumpkins. Lo ricorda, ma la fonte più probabile è Easy Easy di King Krule, stessa strofa. Se ripassa la lezione di Sid Vicious e dei Ramones(che coincidenza è l’anagram-ma di Sanremo), l’interpretazione di Lauro, come quella dellaBertè, è del tutto personale.

Lostesso “omaggio”, non funzionasse lo fanno altri. I Boomdabash copiano Despacitodi Fonsi? È quasi uno standard, clone di Bailando di Enrique Iglesias, a sua volta portato in causa per plagio. Il fischio iniziale deI ragazzi stanno bene dei Negrita è L’estate sta finendo dei il ritornello di Renga ricorda la leva calcistica della classe ’68 di De Gregori. I rimandi sono ciò che rendono le nuove canzoni subito orecchiabili. Perciò, sullo stacchetto orchestrale che introduce gli artisti, cantiamopure Crazy in Love di Jay Z eBeyoncé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA