di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aprono la seconda serata dicon una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere lanelle sue canzoni. Una, che segnalano facendo una pernacchia. Poi Bisio esclama: «Non comprate il cofanetto di Baglioni, perché ne uscirà uno con la punteggiatura». E il web esplode.Se c'è chi accusa il comico «di fare pubblicità al direttore artistico», ci sono anche molti utenti che non gradiscono la gag con pernacchie: «..stata davvero inguardabile», commentano. E ancora: «Dopo la gag pessima di Bisio e Baglioni non ci meritiamo anche il Volo». Tra i tweet di critica, anche quello di«Siamo alle pernacchie. Domani le barzellette sui carabinieri».A onor del vero, ci sono anche tanti fan che hanno apprezzatoE voi come la pensate?