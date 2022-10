Ringo Starr annulla il tour. «Ho preso di nuovo il Covid, sono sorpreso quanto voi». Ma è giallo sulla sua salute

Ringo Starr ha annunciato che il resto del suo tour nordamericano è stato annullato. Il batterista dei Beatles, che ha 82 anni, ha pubblicato un aggiornamento sul suo account Twitter in cui ha rivelato di aver contratto il Covid per la seconda.

I’m sure you’ll be as surprised as I was I tested positive again for Covid the rest of the tour is off I send you peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🎶🎵🍒🥦🌈☮️ pic.twitter.com/lmniGLE9dZ

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 13, 2022