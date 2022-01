Rihanna incinta, aspetta il primo figlio: la cantante fotografata con il pancione insieme al compagno A$AP Rocky

Rihanna è pronta a far spazio “sotto l'ombrello“. Presto la cantante diventerà mamma per la prima volta. A 33 anni, aspetta un figlio insieme al rapper A$AP Rocky. La coppia è stata fotografata a spasso per New York, nel quartiere Harlem (dove è cresciuto il futuro papà), e la cantante ha mostrato sorridente il pancione sotto un cappotto rosa scoperto sull'ombelico. I due, più innamorati che mai, sono tra le coppie vip più apprezzate negli States. «Credo che quando è il momento lo sai - disse a proposito della persona giusta -. È lei ( Rihanna)», aveva detto il rapper in un'intervista dello scorso anno. I due stanno insieme dal 2020 e adesso sono pronti ad allargare la loro famiglia.

