Playback a Sanremo, bufera social su Ricchi e Poveri e Al Bano: «Sembra il karaoke»

Il Festival di Sanremo ospita i Ricchi e Poveri in occasione della loro reunion, a 39 anni dall'ultima esibizione in formazione originaria. Un momento emozionante per tutti gli appassionati di musica, parzialmente rovinato da alcune polemiche sui social. In molti sulla rete, infatti, hanno notato che parte dell'esibizione dei Ricchi e Poveri è stata eseguita in playback. E i giudizi non stati certo morbidi: «Ci rendiamo conto che ci stanno facendo sorbire una reunion in playback alle 23.40?»; «Ma raga i Ricchi e Poveri nella formazione completa dopo anni e anni perché cantano in playback? Dai!»; «Playback spudorato». In realtà, i Ricchi e Poveri non hanno cantato integralmente in playback, ma hanno alternato momenti live ad altri registrati.

Già nel corso della prima serata gli attenti telespettatori si erano lamentati per il playback di Al Bano e Romina. L'esibizione dell'ex coppia d'oro della musica italiana aveva fatto esplodere i social, indignati per la versione «karaoke» di alcuni brani. Su Twitter in molti hanno definito questo Sanremo come «il festival del playback».