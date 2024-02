Ricchi e Poveri a Domenica In: dal dolore per la morte di Franco Gatti alla decisione di Marina Occhiena, la storia

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Sergio Assisi a Sabrina Ferilli, passando per il cast di "Mare fuori" e Gigliola Cinquetti, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche i Ricchi e Poveri, reduci dal 21esimo posto a Sanremo 2024 con il brano "Ma non tutta la vita".

Ricchi e Poveri, chi sono

Prima erano quattro, poi tre e infine due. I Ricchi e Poveri nel corso degli anni hanno provato tutte le formazioni possibili, a causa di lutti e ritiri. Attualmente sono un duo, formato da Angela Brambati (Genova, 20 ottobre 1947) e Angelo Sotgiu (Trinità d'Agulto, Sassari, 22 febbraio 1946), mentre prima c'erano anche Franco Gatti, ora defunto (Genova, 4 ottobre 1942 - 18 ottobre 2022) e Marina Occhiena (Genova, 20 marzo 1950), che fu la prima a uscire dal complesso.

Il gruppo nacque nel 1967 attorno a Gatti e Sotgiu che avevano fatto parte dei Jets: anni Sessanta, anni del boom economico italiano che le canzoni dei Ricchi e Poveri (nome ideato da Califano) hanno accompagnato senza più uscire di scena. Una longevità e un successo, 22 milioni di dischi, secondi solo ai Pooh. Fabrizio De André, che li segnalò alle case discografiche, ancora una volta ci aveva visto lungo.

La carriera

Tra le loro canzoni in vetta alle hit parade italiane e straniere ci sono "Che sarà", "Sarà perché ti amo", "Come vorrei", "Mamma Mariae Voulez vous danser". Con "Se mi innamoro" hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1985. "Sarà perché ti amo" è divenuto anche una sorta di inno per i tifosi di numerose squadre di calcio fra le quali Milan, Inter e Bayern di Monaco. Altre canzoni sono diventate sigle di seguitissimi programmi televisivi. Nel 2017 tornano in tour in tutto il mondo puntando anche su "Marikitazi" che diventa anche la colonna sonora del film "Poveri ma Ricchi" di Fausto Brizzi. Nel 2021 esce "Reunion", doppio album con la partecipazione straordinaria di Jose’ Feliciano per i 50 anni di "Che sarà".

La morte di Gatti

È morto a Genova Franco Gatti, lo storico componente dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Aveva lasciato il gruppo dopo la reunion del 2020 che aveva visto il quartetto, con Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena, di nuovo insieme dopo 40 anni. Gatti aveva abbandonato i Ricchi e Poveri una prima volta nel 2016, per dedicarsi alla famiglia dopo il grave lutto che lo aveva colpito: nel 2013 era infatti morto suo figlio Alessio. Ad annunciare la scomparsa di Franco Gatti sono stati gli altri componenti dei Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», hanno detto addolorati.

La carriera

Il debutto di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena risale al Cantagiro del 1968 con il brano “L’ultimo amore”, versione italiana di Mogol di Everlasting Love. La mia libertà”, da Close Another Door dei Bee Gees, scala le classifiche al programma radiofonico Bandiera Gialla, subito cult, che la sceglie come sigla. Nel 1970 debuttano al Festival di Sanremo insieme a Nicola Di Bari con “La prima cosa bella” che arriva seconda. E' la prima di 12 partecipazioni alla Kermesse. Nel 1971 altro boom con Che Sarà insieme a José Feliciano. Quarta volta consecutiva a Sanremo nel 1973 con Dolce frutto, che li riporta in alto, permettendogli di arrivare al quarto posto. Sull’onda del successo, pochi anni dopo, nel 1978, vengono scelti per rappresentare l’Italia all’Eurofestival con il brano Questo amore, un pezzo che gli permette di avere grande successo anche al di fuori dell’Italia. Gli anni Ottanta si aprono con l’abbandono di Marina, che lascia il gruppo per dei contrasti con Angela. Nonostante la defezione, il gruppo si presenta a Sanremo e conquista un successo straordinario con Sarà perché ti amo, che arriva quinto ma diventa il maggior successo nella storia della band. Si riconfermano come uno dei gruppi di maggior successo nel 1985, quando a Sanremo presentano un altro dei loro grandissimi successi: Se m’innamoro che frutta loro la pirma vittoria al Festival. Per tutti gli anni Ottanta e Novanta continuano a essere una delle band italiane più amate nel mondo. Dopo essersi sciolti, nel 2020 sono stati annunciati come ospiti d’onore del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, per una reunion davvero molto attesa dai loro fan storici.

Vita privata

Angela Brambati è stata inizialmente legata ad Angelo Sotgiu. Poi ha sposato Marcello Brocherel con il quale ha avuto il figlio Luca nel 1976. Con Brocherel, dopo la separazione, è restata in buoni rapporti. Vive a Roccaforte Ligure (Alessandria) dove ha allestito l'agriturismo "La locanda di Mamma Maria" dove il figlio lavora come chef. Dopo la relazione con Angela, Angelo Sotgiu si è sposato con Nadia: la coppia ha due figli, Elena e Daniele. Nel 2014 venne ricoverato per quello che poteva essere un infarto, ma poi il cantante raccontò che non si trattava di un caso così grave.