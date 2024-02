Ricchi e Poveri, il ricordo di Franco Gatti: «Ce l'ha detto, il merito è anche suo: lo portiamo sempre nel cuore»

I Ricchi e Poveri reduci dal successo al ‘Festival di Sanremo’ si raccontano a ‘Domenica In’. Da Mara Venier ricordano il collega Franco Gatti: “Noi cerchiamo di portare avanti la musica… Franco ce l’ha detto ‘Io mi ritiro… però voi portate avanti la musica, perchè so che voi l’amate, come la amo io…’ e noi abbiamo portato avanti la nostra musica. Lui avrebbe voluto questo, lo portiamo sempre nel cuore, ha vinto anche lui, perchè per noi Sanremo quest’anno è stato comunque una vincita perchè abbiamo ricevuto tanto amore da tutti, dai giovani, dai meno giovani, per noi è stato una vittoria… una grande vittoria, il merito è anche suo”. www.raiplay.it