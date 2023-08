Reazione a catena, il doppio senso a luci rosse imbarazza Marco Liorni: cosa è successo

Nell'ultimo episodio di Reazione a Catena, si è scatenata una serata "piccante" con doppi sensi che hanno suscitato risate e curiosità sia tra il pubblico presente in studio che tra gli spettatori online.

Gli autori del programma sembrano divertirsi particolarmente quando giocano con i doppi sensi, ma lo fanno più per mettere in imbarazzo il conduttore Marco Liorni, con il quale hanno un'amicizia piuttosto solida, che per cattiveria. E così, Marco Liorni si è ritrovato a dover leggere i seguenti indizi: "Può essere semplice, c'è chi l'infila e chi l'appoggia, si piega ma non si spezza". Sui social i commenti sono stati numerosi. "Autori sempre sul pezzo", "adoro, anche mia nonna sghignazzava", "Il momento più alto dell'estate" si legge. Un episodio simile era già successo in passato, durante la prova "come, dove, quando e soprattutto perché", con un indizio un po' provocatorio che era stato dato ai concorrenti.

