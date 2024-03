L'Eredità, la gaffe incredibile sulla Costituzione e Marco Liorni... Cosa è successo durante la puntata

In questi anni ci siamo particolarmente abituati alle gaffe dei concorrenti dei diversi quiz che popolano il panorama televisivo italiano e, tra questi, non può mancare il seguitissimo L'Eredità, condotto su Rai Uno da Marco Liorni : proprio nella puntata del 29 febbraio scorso, durante il programma, una concorrente si è lasciata andare ad una gaffe riguardo alla Costituzione italiana che ha fatto imbarazzare terribilmente il conduttore. Non a caso, mentre i telespettatori si sbizzarrivano in rete con commenti ironici di ogni tipo, il buon Marco Liorni ha cominciato a balbettare prima di passare oltre. Ma cosa sarà mai successo a L'Eredità? Quale gaffe sarà mai stata commessa sulla nostra Carta Costituzionale? Andiamo a scoprirlo insieme! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB