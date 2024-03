Francia, l'aborto entra nella Costituzione: primo Paese al mondo. Macron: «È un messaggio universale»

L'aborto entra nella Costituzione francese. I 925 parlamentari, deputati e senatori, riuniti oggi in Congresso nella reggia di Versailles hanno approvato l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione. La Francia è il primo Paese che decide di inserire l'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Carta fondamentale.

Sono stati 780 i voti a favore.

Sul totale dei parlamentari aventi diritto, ad esprimersi oggi per la revisione costituzionale sono stati 852. I voti a favore sono stati 780, i contrari 72. La maggioranza necessaria per modificare la Costituzione, quella dei tre quinti del Parlamento, è stata ampiamente raggiunta. All'annuncio, un applauso lunghissimo - iniziato dalla presidente del Congresso riunito, la presidente dell'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet - è risuonato nella Salone del Aile du Midi della Reggia di Versailles. Contemporaneamente, sulla place du Trocadéro a Parigi, dove erano riunite migliaia di persone davanti a un maxischermo collegato in diretta con Versailles, è esplosa la gioia. Di fronte, la Tour Eiffel ha cominciato a scintillare per celebrare l'evento, mentre si illuminava la scritta sulla torre, "Mon corps, mon choix", "mio il corpo, mia la scelta".

Macron: «È un messaggio universale»

«Fierezza francese, messaggio universale»: lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X dopo il via libera del parlamento riunito in congresso a Versailles all'inserimento del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) nella costituzione della Francia. Macron dà inoltre appuntamento ai cittadini l'8 marzo (Festa internazionale dei diritti della donna) alle ore dodici in Place Vendome a Parigi, per celebrare «insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella costituzione con la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico», dinanzi al ministero della Giustizia.

Fierté française, message universel.



Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.



Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

Le proteste

Diverse centinaia di manifestanti anti-abortisti si sono riuniti a Versailles nel pomeriggio su iniziativa dell'associazione "Marche pour la Vie". I manifestanti hanno stazionato, osservati a vista dalla polizia, in una stradina vicina alla reggia dove si è riunito il parlamento a camere riunite in Congresso per votare l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione. I dimostranti, oltre 500 secondo fonti della polizia, sono contrari alla decisione che questo pomeriggio è stata sancita dal Congresso e che ha l'appoggio dell'80% dei francesi, secondo i sondaggi.