Ralph Eggleston, morto a 56 anni il regista e sceneggiatore Pixar: aveva il cancro, lavorò a Toy Story e Gli Incredibili

Lutto a Hollywood. Il regista statunitense Ralph Eggleston, sceneggiatore e animatore, vincitore del premio Oscar per il cortometraggio animato «Pennuti spennati» (2000) della Pixar Animation Studios, è morto domenica 28 agosto all'età di 56 anni a Lake Charles, in Louisiana.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla stessa Pixar su Twitter: «In memoria di Ralph Eggleston - animatore, regista, art director, storyboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. La Pixar e il mondo le saranno per sempre grati». Eggleston ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas.

RIP, Ralph Eggleston, who has died from pancreatic cancer at 56. He won an Oscar for his short 'For the Birds,' but that doesn't even begin to describe his legacy. Pixar films look the way they do in large part because of him. A cornerstone of that company. Full obit to come. pic.twitter.com/cnbDYRcBv7

— cartoonbrew.com - Animation News (@cartoonbrew) August 29, 2022