Pomeriggio 5 le “pagelle”, flop e top della prima puntata: dai look ai sensazionalismi, le differenze e le (tante) similitudini tra Myrta Merlino e Barbara D'Urso

Il nuovo Pomeriggio 5 non convince tutti. In effetti la sfida di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare un format che era in piedi da 15 anni è apparsa da subito un po' azzardata e difficile da attuare in così poco tempo. Era il 5 luglio, esattamente due mesi fa, quando sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per la stagione 2023-2024 e tante, forse troppe, le novità. Prima tra tutte uno stravolgimento del talk show di Canale 5 a partire dalla conduttrice. Barbara D'urso è stata “messa alla porta” e al suo posto è arrivata Myrta Merlino, volto di La7. Tra polemiche e frecciatine social ieri è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 e l'esperimento per ora non sembra riuscito, ma c'è tempo per cambiare idea.

Pomeriggio 5, il format sembra lo stesso: nessuna rivoluzione (4)

Poche le novità, il format sembra lo stesso. Ma era inevitabile, d'altronde o si ha il tempo per poter lavorare a un progetto nuovo oppure ci si allinea a quello che era il precedente format cercando di personalizzarlo (ma anche in questo forse non ci sono riusciti) eliminando certo gli eccessi che l'ad di Mediaset male digeriva. Myrta Merlino, per quanto professionalmente preparata, sembra voler replicare il modello D'urso a modo suo. Se bisognasse votare sulla novità il voto sarebbe 4.

Le similitudini con lo show di Barbara D'Urso

Si parte con una ripresa di (finto) backstage in cui la nuova padrona di casa viene ripresa a “sorpresa” prima di andare in diretta proprio come faceva la precedente conduttrice. Il gossip è messo da parte (almeno per ora) anche se sul web chiedono a gran voce che ne venga introdotto un po', ma gli elementi chiave del nuovo Pomeriggio 5 restano gli stessi del precedente: sensazionalismo («mettetemi la foto del pancione di Giulia Tramontano»), personificazioni («io c’ho tre figli ventenni»), esperti a cui ci rivolge in modo informale («avvocato, diciamoci del tu, chiamami Myrta»), ospiti che sono amici («Maria Corbi è una mia amica carissima», «il mio amico Claudietto» (Claudio Amendola ndr) e promesse populistiche («se non si muovono le istituzioni lo faremo noi, promesso»).

Le promesse

Myrta Merlino si autocomplimeta per la bellezza del suo pubblico e del suo studio, e anche a questo i telespettatori di Pomeriggio 5 ci sono abituati. «Quanto bello è questo studio, questo pubblico caldo che mi riempie.

Myrta e Barbara: i look a confronto

Myrta e Barbara entrambe napoletane, entrambe bionde ed entrambe professioniste, il pubblico è smarrito e c'è chi fa i complimenti alla nuova arrivata, chi non è soddisfatto ma vuole darle fiducia (come merita ogni persona a un nuovo inizio) e chi invece la boccia drasticamente.

Ma per ora l'unica grande differenza tra le due donne sembra essere il look. Myrta Merlino per la prima puntata punta su un tailler (pantalone) bianco ottico con una blusa di sete ton sur ton e scarpe décolleté con tacco basso e quadrato. Ecco la vera rivoluzione di Pomeriggio 5. I tubini super aderenti e i tacchi a spillo portati con maestria suprema da Barbara D'urso a cui i telespettatori erano abituati ora non ci sono più. Ma d'altronde la Merlino lo ha detto che sarà seria e rigorosa.

Le reazioni social e le polemiche

Il pubblico, che nulla dimentica, per ora non è generoso nei commenti social. Su Twitter sono molti gli utenti che virgolettano frasi che la giornalista aveva detto nei mesi precedenti: «La cronaca non va spettacolarizzata» e ci allegano i frames della trasmissione andata in onda ieri pomeriggio in cui sulla storia di Giulia tramontano Myrta chiedeva un primo piano del pancione, e ancora c'è chi scrive: «Nulla contro Myrta. Sto guardando #Pomeriggio5 e noto gli stessi clichet, le stesse parole e gli stessi atteggiamenti di #barbaradurso. La domanda è: era davvero Barbara il problema?».

Siamo sicuri che questa cosa sia migliore degli anni dursini? Io vedo speculazione sul dolore con tanto di faccette di circostanza (le stesse dursine o simili) solo che questa roba qui ha la presunzione di voler essere qualità.



Ps. Non amo B.#Pomeriggio5pic.twitter.com/YnyS95z3Is — Charlotte♈ (@NatCarlotta) September 4, 2023

Le polemiche sono appena iniziate e anche lo studio del talk show non convince: gobbo in vista, fogli di carta, spazi piccoli.

I complimenti

E c'è anche chi invece si complimenta con la giornlista, per l'educazione, la sobrietà e per rispettare i tempi. «A me piace, molto competente e lontana dagli eccessi e dal trash della precedente» e ancora «mi piace moltissimo». Insomma il web si è scatenato, ma la strada da percorrere per promuovere o bocciare la nuova conduttrice è appena iniziata, diamole tempo.