Piero Pelù costretto ad annullare il tour 2023 per motivi di salute. Ecco il messaggio del cantante

«Non è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile» così l'artista Piero Pelù ha annunciato su Facebook ai suoi fan la cancellazione delle date del tour "Estremo Live 2023" a causa di motivi di salute.

Piero Pelù sui social: «Ho subito un shock acustico dalle cuffie»

«Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile - riferisce il cantante in un post sui suoi social - Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d'Italia, ho ricevuto l'unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour "Estremo" di quest'estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi.

Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità. Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo "periodo speciale" per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni. [...] Vi prometto che ci riabbracceremo prima possibile. I love you ragazzaccc!!!»

Tour slittato al 2024: le date

Qui di seguito il calendario aggiornato dell'Estremo Live, spostato di fatto al 2024: 26 luglio al Lacustica Festival alla Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (Perugia), 27 luglio all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata), 16 agosto alla Scalinata Della Cattedrale di Noto (Siracusa), 17 agosto al Picollo Parco Urbano al Go Green Festival di Bagheria (Palermo), 20 agosto al Teatro al Castello al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (Reggio Calabria), 22 agosto al Forum Eventi al Festival San Pancrazio di San Pancrazio Salentino (Brindisi), 24 agosto all'Arena Esterna Pala Coccia al Tarantelliri Festival di Veroli (Frosinone), 6 settembre all'Ex Galoppatoio al Lake Sound Park di Cernobbio (Como). Entro il 30 settembre verranno comunicate le date previste nel 2024, inizialmente previste nell'estate 2023 a Matera, Brescia, Zevio (Verona), Villla Lagarina (Trento), Tortoreto Lido (Teramo), Asiago (Vicenza), Follonica (Grosseto), Alghero (Sassari), Emarese (Aosta). Non sarà possibile recuperare i concerti previsti a Vercelli, Grado (Gorizia), Acri (Cosenza) e Bergamo, per i quali è possibile richiedere il rimborso nei circuiti autorizzati. Anche le partecipazioni previste alle Eolie Music Fest e a Porto Rubino sono annullate. Per informazioni: friendsandpartners.it