Grande Fratello Vip, Antonella Elia svela i retroscena di Pechino Express: «Giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo»

Antonella Elia è un fiume in piena nella casa del Grande Fratello. Dopo aver sparato a zero su Fedez e Chiara Ferragni ha parlato della sua partecipazione al reality Pechino Express svelando dei retroscena inaspettati che potrebbero deludere, e molto, i fan del programma televisivo.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Chiara Ferragni e il marito: «Fedez è un babbuino»



La showgirl ha confessato agli altri inquilini che in realtà il reality è meno duro di come appare: «Ma no figurati. La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo». Antonella è sicuramente uno dei personaggi più difficili da gestire del nuovo Grande Fratello Vip 4 e lo sta dimostrando. Per ora non ci sono state repliche da parte della casa produttrice e del conduttore dello show, ma le sue parole potrebbero avere conseguenze sui prossimi ascolti?

Non solo Pechino Express e i Ferragnes sono stati i suoi bersagli, la Elia ha già discusso con Taylor Mega e ha criticato Milly Carlucci e i suoi programmi.

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA