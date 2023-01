Pasqualino Maione (irriconoscibile) su TikTok, la malattia dell'ex di Amici: «Colpito da meningite post Covid, mi ha preso cervello e midollo»

È irriconoscibile Pasqualino Maione: il suo viso è gonfio a causa dei farmaci. L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, classificatosi terzo nel 2008, sta lottando da mesi con una meningite, che l'ha aggredito dopo essersi ammalato di Covid. Dopo un periodo di assenza, è tornato sui social per parlare della sua malattia. «No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine», racconta.

Pasqualino Maione, il racconto della malattia

«Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social - ha detto Maione, terzo classificato alla settima edizione di «Amici» -. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo. Mi tengono tutt’ora sotto terapia e stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo», le sue parole.

Cosa è successo

Il ricovero a luglio In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pasqualino ha confidato che tutto è cominciato a luglio, quando ha avuto il covid ben due volte. L'ex concorrente di Amici ha raccontato di essere stato costretto in casa per 20 giorni con un fortissimo mal di testa per il quale spesso sveniva. Aveva anche una febbre molto alta e non riusciva a riprendersi in nessun modo, fino a quando non è stato ricoverato. «La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo», spiega ancora provato dall'accaduto. Pasqualino dice di essere ancora ricoverato e di seguire ancora una terapia con il cortisone. In questi mesi Maione ha detto di aver ricevuto il sostegno di altri ex allievi di Amici, come Roberta Bonanno e Marta Rossi. Nessun contatto con Maria De Filippi con la quale però non ha più avuto alcun rapporto dopo la fine del programma. Qualche telefonata c'è stata anche con Marco Carta.