Palinsesti Sky 2020/21: Pechino Express lascia Rai 2 e sbarca su Sky con Pekin Express. Dopo otto stagioni l'adventure game, condotto da Costantino Della Gherardesca, trasloca grazie all'accordo in esclusiva che Sky Italia ha firmato con Banijay Italia . Quello che era solo un rumors è diventato ufficiale durante la presentazione dei palinsesti Sky.

Nessuna notizia al momento sui concorrenti o sul conduttore ma una certezza Pechino Express lascia la Rai, arriva su Sky e cambia nome in Pekin Express. Per Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, il format contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta di intrattenimento. Un prodotto di successo e di qualità, realizzato da Banijay Italia, che spicca per la sua capacità di «Pekin Express è un contenuto capace di parlare a tutti, con linguaggi diversi: le emozioni della gara e l’adrenalina per la competizione, lo stupore della scoperta, la gioia della solidarietà - col premio finale devoluto a sostegno delle zone esplorate nel corso delle puntate – e le fortissime interazioni tra esseri umani lontani tra loro per cultura, abitudini e formazione ma capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Per tutti questi motivi, “Pekin Express” è uno show straordinario su cui abbiamo deciso di investire. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorarci, con la creatività e la passione tipiche di Sky. C’è ancora un mondo da esplorare». Si tratta di una delle principali novità per la prossima stagione presentata durante i palinsesti Sky 2020/21 insieme alla serie Tv firmata da Gabriele Muccino e quella su Francesco Totti.

