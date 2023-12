Nirvana, causa contro la copertina di "Nevermind". Il bambino nudo rilancia: «Il mio è un danno permanente»

Una corte d'appello federale ha rilanciato una causa per sfruttamento sessuale minorile intentata dall'uomo che appariva nudo quando aveva 4 mesi sulla copertina dell'album dei Nirvana del 1991 "Nevermind".

Nirvana e Nevermind, la causa

Un giudice federale in California ha respinto la causa l'anno scorso ma ha consentito a Elden di presentare una versione rivista, che il giudice ha successivamente respinto perché era al di fuori del termine di prescrizione di 10 anni di una delle leggi utilizzate come causa dell'azione. La decisione di giovedì scorso invece, di un collegio di tre giudici della Nona Corte d’Appello degli Stati Uniti in California, ha annullato tale sentenza e rinviato il caso al tribunale di grado inferiore.

La commissione d’appello ha ritenuto che ogni ripubblicazione di un’immagine «può costituire una nuova lesione personale» con una nuova scadenza e ha citato l’apparizione dell’immagine su una ristampa del trentesimo anniversario di “Nevermind” nel 2021. «La questione se la copertina dell'album Nevermind soddisfi la definizione di pornografia infantile non è in questione in questo appello», ha scritto la corte, secondo il New York Times. In una e-mail all'Associated Press, l'avvocato dei Nirvana Bert Deixler ha definito la sentenza una battuta d'arresto procedurale. Difenderemo questo caso senza merito con vigore e ci aspettiamo di prevalere», ha scritto. L'Associated Press in genere non nomina le persone che affermano di essere state vittime di abusi sessuali a meno che non si facciano avanti pubblicamente, come ha fatto Elden.