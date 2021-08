Nevermind, il bimbo della copertina fa causa ai Nirvana: «Immagine pedopornografica non autorizzata»

Il bambino che nuota in una piscina "attratto" dall'esca di un dollaro nella copertina di "Nevermind" del 1991, farà causa ai Nirvana. Ovviamente quel bambino oggi ha 31 anni e, secondo quanto riporta TMZ rilanciato in Italia da rockol.it, insieme ai suoi avvocati starebbe pensando a un'azione legale per "sfruttamento sessuale di minori". Spencer Elden, questo il nome del bimbo fotografato su una delle copertine più famose del rock, avrebbe espresso nelle motivazioni della causa federale i dubbi su quella foto. Un'immagine "pedopornografica" mai autorizzata dai tutori legali del bimbo che all'epoca aveva 4 mesi. Elden avrebbe chiesto alla band fondata da Kurt Cobain (morto suicida nel 1994) un risarcimento di 150 mila dollari per non aver coperto il pene del bimbo mostrato in copertina.

