Nino Frassica, niente più ricompensa di 5mila euro per chi ritrova il gatto Hiro. «Troppa gente, così lo spaventano»

La ricompensa da 5mila euro messa in palio da Nino Frassica per chi dovesse ritrovare il suo gatto non è più valida. Il felino, di nome Hiro, è scomparso da circa una settimana a Spoleto, dove l'attore si trova per le riprese di Don Matteo. «Troppa gente in giro e così si rischia solo di farlo spaventare, mentre invece ci vuole tranquillità e il modo giusto per avvicinarlo. Quindi abbiamo deciso di toglierla» ha spiegato all'Ansa Barbara Exignotis, la moglie di Frassica.

Nino Frassica, si cerca ancora il gatto scomparso. La moglie: «Colpa della vicina, lo ha buttato in mezzo alla strada»

Niente più ricompensa per chi ritrova il gatto di Nino Frassica

L'attore aveva annunciato la sparizione dell'animale su Instagram, promettendo la cospicua ricompensa.

«La città è invasa di croccantini - ha detto Exignotis - ma di gatti in giro non se ne vedono più. Vuol dire che la confusione li sta spaventando tutti. Così è inutile. Anche perché poi se anche Hiro dovesse uscire da dove è nascosto non si farebbe prendere». La moglie di Frassica non ha comunque dubbi che il gatto sia ancora vivo. «È vivissimo - ha assicurato - e sono certa che è con gli altri gatti. Il cane molecolare di un volontario ha ricostruito i suoi ultimi spostamenti. Speriamo che torni a casa al più presto».