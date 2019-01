Nicoletta Orsomando festeggia i 90 anni con le "Signorine Buonasera": le riconoscete?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto che è la storia della televisione italiana. Era l'ottobre 1953 e la televisione cominciava le sue trasmissioni con lei., la più famosa delle "signorine buonasera" compie 90 anni, e per festeggiarla si sono riunite tutte le più famose annunciatrici televisive dell'epoca. Nella foto pubblicata dacompare, 78 anni, conosciuta come "la fatina" per la partecipazione alla trasmissione per bambini "Il dirigibile", nella quale affiancava il cantante Mal interpretando la fata Azzurrina, ruolo che le è poi rimasto cucito addosso nel tempo., conduttrice in Rai dal 1959 al 1983,che lavorò in Rai soprattutto negli anni settanta prima come signorina buonasera dagli studi di Roma, e poi come presentatrice. Ha presentato il Festival di Sanremo nel 1969, 1973 e 197 e, conduttrice per più di 30 anni dal 1979 al 2000. Oltre agli annunci televisivi, la sua immagine è legata alla trasmissione televisiva di Rai 1 Almanacco del giorno dopo, che ha condotto per oltre quindici anni.Tanti i commenti degli utenti nostalgici: «Che bello rivedere tanti volti che sono entrati per anni nelle nostre case, che nostalgia di loro e di una televisione che non esiste più». E ancora: «Vere signore e professioniste, altri tempi!».