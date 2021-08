Nicoletta Orsomando, addio alla più amata delle Signorine buonasera Rai

Mondo della televisione in lutto: è morta a 92 anni dopo una breve malattia Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai. Orsomando si trovava in ospedale a Roma, dove è avvenuto il decesso secondo quanto ha reso noto la sua famiglia. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedi' prossimo alle 10.15. Nata a Casapulla (Caserta) l'11 gennaio del 1929, era stata per 40 anni la voce che introduceva i programmi Rai nelle case degli italiani, diventando una vera e propria icona nazionalpopolare.