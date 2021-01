Nicoletta Orsomando compie 92 anni, le Signorine buonasera le fanno festa

Compleanno speciale per Nicoletta Orsomando, storico volto della televisione italiana che ha compiuto 92 anni, qualche giorno fa. In occasione di un traguardo così importante, la più amata fra le Signorine buonasera è stata visitata dalle ex colleghe Gabriella Farinon, Paola Perissi, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Aba Cercato, che hanno voluto passare una giornata con lei festeggiandola con una torta. Originaria di Casapulla (Caserta), Nicoletta Orsomando è cresciuta tra Latina e Roma, dove ha vissuto stabilmente a partire dal 1937.

Chi è Nicoletta Orsomando

Nicoletta Orsomando ha iniziato lavorando in teatro e poi in radio, prima di approdare al piccolo schermo nel 1953. In quell'anno ha presentato un documentario di National Geographic, per poi proseguire la sua carriera in Rai, per cui ha fatto l'annunciatrice per quarant'anni. Nel 1957 ha anche diretto il Festival di Sanremo con Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nunzio Filogamo.

" NUNTIAMUS VOBIS...". ('Dall'Orsomando al ... telecomando') Nicoletta Orsomando compie 92 anni. Accanto a lei le... Pubblicato da BLOB su Sabato 16 gennaio 2021

