Morta Nicoletta Orsomando, la "signorina buonasera" della Rai aveva 92 anni

È morta a 92 anni Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai conosciuta dal grande pubblico come la "signorina buonasera". Si è spenta in ospedale a Roma dopo una breve malattia. Lo rende noto la famiglia.

L'ultimo compleanno con le signorine buonasera

Nicoletta Orsomando, la "singorina "buonasera"

La televisione nelle case degli italiani era ancora cosa rara tanto che i genitori per poter vedere il suo primo annuncio andarono in un negozio di elettrodomestici. Era l'ottobre 1953 e la televisione cominciava le sue trasmissioni con lei. Nicoletta Orsomando era la più famosa delle 'signorine buonasera'. Nata a Casapulla (Caserta) l'11 gennaio del 1929, per 40 anni è entrata ogni giorno nelle nostre case con quel garbo e quella gentilezza che l'hanno caratterizzata e che facevano parte di una tv che non c'è più.

La prima volta davanti le telecamere

«Signore e signori buonasera» disse la sua prima volta davanti alle telecamere, annunciando un documentario del National Geographic, e quella frase è diventata un marchio di fabbrica. Viveva nella sua bella casa a Trastevere. Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha raccontato di una televisione cresciuta con lei, molto diversa da quella attuale, di cui rimpiangeva la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.