Nadia Toffa, la prima uscita pubblica: sorrisi e selfie con i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allegra e sorridente: così è apparsa, in pubblico,. L'inviata e conduttrice de Le Iene, dopo diverso tempo, è tornata a partecipare ad un evento mondano, una sfilata di costumi in quel diLEGGI ANCHE Nadia Toffa, nuovo post su Instagram: la Iena rassicura i fan​ Immancabili le, che l'hanno circondata col loro grande affetto. Ildi Nadia sembra essere l'arma in più per contrastare la: la 'iena' ha deciso di presentarsi con un turbante nero e una giacca nera a pois, posando insieme ai tanti ammiratori.