Nadia Toffa, Niccolò Torielli: «Ricominciare Le Iene senza di lei sarà duro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i colleghi de Le Iene giunti a Brescia venerdì scorso per dare l'ultimo saluto a Nadia Toffa, uno degli assenti era Niccolò Torielli. Il conduttore radiofonico e inviato della trasmissione di Italia 1, infatti, non ha potuto lasciare Gallipoli, dove si trova da qualche tempo per la conduzione di 105 Zen. Niccolò Torielli, quindi, aveva salutato su Instagram la collega conosciuta a Le Iene: «Dispiace non esserci stato per l’ultimo saluto insieme alla nostra grande famiglia, quello che ci hai insegnato rimarrà impresso nei nostri cuori.. Ciao Nadia, grande guerriera». Anche se a Gallipoli non c'è da annoiarsi, Niccolò Torielli passerà direttamente dal lavoro in spiaggia al ritorno nella redazione de Le Iene, ed è ben consapevole che ripartire senza Nadia Toffa sarà molto difficile, specialmente per chi, come lui, è abituato a divertire e far ridere i telespettatori.«Sarà dura ricominciare senza Nadia, lei aveva un sorriso capace di rendere tutto più sereno» - ha spiegato Niccolò Torielli in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - «Cercherò sempre di portare il sorriso, ma la scomparsa di Nadia si sentirà».