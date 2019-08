Nadia Toffa, le lacrime di Frank Matano ai funerali: «Una volta mi ha aiutato alle tre di notte»

di Claudia Guasco

dal nostro inviatoBRESCIA Frank Matano, attore, youtuber ed ex Iena, ha il naso rosso di chi ha pianto molto. « Nadia mi ha insegnato tanto. La disciplina sul lavoro, l'ottimismo nella vita, l'impegno. Era una ragazza che si spendeva per tutti. Voglio trarre il meglio da questi insegnamenti, vorrei essere come lei».Come ricorda Nadia?«Ci vedevamo in redazione tutti i giorni e nella quotidianità era ancora meglio di come l'ha conosciuta il pubblico attraverso i suoi servizi. Era simpaticissima, un uragano. Ma anche acuta e intelligente. Abbiamo fatto una vacanza insieme in Puglia, con lei non si aveva mai un punto di vista qualunque sulle cose che accadevano».Da giornalista, c'è un'inchiesta di cui andava particolarmente orgogliosa?«Ogni servizio a cui lavorava per lei era sempre il migliore. Ricominciava ogni volta da capo con la stessa dedizione. Metteva forza e grandi capacità nel giornalismo».Qual è il momento che avete diviso che porta nel cuore?«Una notte ero da solo a Milano, mi sono sentito male, l'ho chiamata e lei è corsa da me senza che ci fosse bisogno di troppe spiegazioni. Ero in difficoltà, avevo la testa piena di pensieri. Lei mi ha preso, mi ha portato fuori e mi ha fatto fare il giro del quartiere fino a che non mi si sono schiarire le idee. E il fatto che fossero le tre di notte vale doppio».