Nadia Toffa, Gianluigi Nuzzi sbotta su Instagram: «Chi se ne frega di chi non c'era al funerale...»

di Emiliana Costa

Nadia Toffa

Instagram

L'ultimo a essere entrato, per questo motivo, nell'occhio del ciclone è stato lo chef Joe Bastianich, amico di Nadia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dalla morte della conduttrice delle Iene, non si placa la polemica sull'assenza di molti volti vip nel giorno dell'ultimo saluto.Ma ora è il conduttore di Quarto Grado a entrare a gamba tesa nella polemica.In un post su Instagram, Nuzzi ha scritto: «Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così !?! Volgiamo gli occhi al Bello e non sputiamo sentenze facili e scontate...#nadiatoffa».Una parte dei fan replican alle parole di Gianluigi Nuzzi: «». Ma c'è anche chi appoggia il giornalista di Rete 4: «».