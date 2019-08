Nadia Toffa, morta la nonna 97enne Maria Cocchi: non ha retto al dolore

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è morta la nonna a qualche giorno di distanza daidella nipote. Maria Cocchi, questo il nome dell'anziana signora, aveva 97 anni e secondo le prime indiscrezioni non avrebbe retto al dolore per la morte dell'amata nipote. I funerali si sono il 20 agosto nella chiesa parrocchiale di Cerveno, un paesino in provincia di Brescia. Maria Cocchi era nata a Braone il 25 gennaio del 1922 e si era trasferita a Cerveno dopo il matrimonio. Dal marito Enrico, scomparso già da qualche anno, ha avuto tre figlie e da loro cinque nipoti, tra cui c'era anche. Maria non era conosciuta solo per essere la nonna della famosa giornalista de Le Iene , ma anche per essere la donna più anziana del paese dove viene descritta come una persona dolce e generosa.Poco prima della sua morte,ha lasciato agli italiani un'importante eredità ed un prezioso testamento che servirà a moltissime persone per continuare a combattere questo male. Ecco le parole che ci ha lasciato la conduttrice de Le Iene in quella che è stata la sua ultima intervista, concessa a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo Nadia Toffa si racconta a Verissimo e svela nuovi inediti dettagli sulla sua battaglia al cancro. La conduttrice de "Le Iene" ha dichiarato: «Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente». ​Nella puntata la Toffa ha raccontato a Silvia Toffanin: «All’inizio mi chiedevo "perché proprio a me?". Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in "perché non a me?". È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta». La "iena" ha poi mandato un messaggio di speranza a tutti quelli che affrontano questa battaglia come lei: «Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole».