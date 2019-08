Nadia Toffa, l'imprenditrice che la criticò: «Io, insultata e minacciata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho rilasciato solo una dichiarazione all'agenzia stampa AdnKronos confermando il mio pensiero di febbraio 2018. Da due giorni ricevo messaggi con insulti e minacce...ho letto vergognosamente di tutto. A volte i social uccidono le persone come il cancro...». Così su Facebook, l'imprenditrice di Perugia , presidente dell'Associazione Trasportatori cavalli italiani, diventata nota alle cronache per un post diventato virale su Facebook dove criticava la conduttrice delle Iene Nadia Toffa per aver detto che «il cancro è figo».LEGGI ANCHE --> Nadia Toffa, la dedica di Filippo Roma commuove i follower: «È solo grazie a te» «Non avrei voluto scrivere ancora per questa triste vicenda dove nel 2018 mi ci sono trovata 'dentro' condividendo un post - prosegue - Dopo la sua morte sono stata chiamata da più giornalisti che volevano una mia dichiarazione. E qui spero di chiudere questa triste vicenda dove ancora ha vinto lui portandosi via un'altra giovane donna di 40 anni», conclude l'imprenditrice