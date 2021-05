Nadia Rinaldi ai Soliti Ignoti , l'annuncio inaspettato di Amadeus: «Da oggi cambia tutto...». Pochi minuti fa, si è concluda la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Nadia Rinaldi. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi in beneficenza. Ma prima di iniziare l'indagine, il conduttore fa un annuncio «Oggi con Nadia - spiega - inauguriamo un cambiamento. Da stasera si giocherà per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Salutiamo la Fondazione Italiana per l'Autismo alla quale I Soliti Ignoti sono riusciti a donare oltre 500mila euro». Dopo l'annuncio, inizia l'indagine. Il percorso di Nadia è molto buono, l'attrice arriva alla fase finale con 121mila euro. Entra il parente misterioso. Si tratta di Barbara, 48 anni, sorella di uno degli ignoti. Nadia Rinaldi utilizza tutti gli aiuti e gioca per 48.400 euro. Purtroppo sbaglia l'abbinamento scegliendo l'ignoto numero 5. La risposta esatta era il concorrente numero 8. Domani si torna a giocare per la solidarietà.