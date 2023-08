Myrta Merlino, le prime foto a Pomeriggio 5: «Ed è solo l'inizio»

Ci siamo. Myrta Merlino è già a lavoro su Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che, per la prima volta in 15 anni, a settembre, non rivedrà più Barbara D'Urso come conduttrice della trasmissione. Myrta Merlino, tra i volti di punta di La7, che prende adesso il posto di Carmelita, si dice pronta ad affrontare con entusiasmo umano e professionale questa nuova esperienza. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con alcune foto e una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai fan.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Myrta Merlino su Instagram

«Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5. Ed è solo l'inizio». Sono queste le parole che Myrta Merlino ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. Adesso che è già a lavoro, la conduttrice potrà organizzare la trasmissione come meglio ritiene e secondo i consigli e l'aiuto di tutta la sua squadra.

Perché Myrta Merlino è passata a Mediaset

Myrta Merlino ha lasciato La7 dopo 12 anni. «La vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. - ha sottolineato di recente Myrta Merlino -. Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi della fiducia che mi sta dimostrando».