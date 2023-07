Barbara D'Urso show, la frecciatina a Myrta Merlino: «Le casalinghe di Voghera esistono. La mia tv trash? Seguivo lo direttive. Torno presto»

Barbara D'Urso al Festival Marateale che si è tenuto ieri a Maratea (in Basilicata) si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Durante il suo intervento allo show l'ex conduttrice di Mediaset replica (indirettamente) alle dichiarazioni fatte (qualche giorno fa) da Myrta Merlino: «Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste» – ha spiegato Barbara d’Urso – «Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia». Una storia che tutti aspettano di ascoltare e che sarà svelata nelle sede opportune anche se i telespettatori confidano di vedere la D'Urso sulla poltrona di Mara Venier o ancor meglio sullo scomodissimo sgabello della Belva Francesca Fagnani.

Barbara D'Urso, la replica (velata) a Myrta Merlino

La tv di Barbara D'Urso era una televisione che parlava alla gente comune, con loro la conduttrice si prendeva il caffeuccio e a loro salutava "col cuore". Ma a Canale 5 pare non ci sia più spazio per tutto questo e l'ex volto di La7 è stata chiara su come sarà il nuovo Pomeriggio 5: «Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più.