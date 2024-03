Mr. Rain: «Nell'ultimo periodo ho trascurato la mia famiglia. Ora dopo cinque anni ho prenotato un viaggio con la mia fidanzata»

Continua il periodo d'oro di Mr. Rain. Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo e l'intervista a "Domenica In", il cantante lombardo è stato ospite oggi a "Verissimo", nel salotto di Silvia Toffanin.

Dal racconto del suo anno intenso al significato della canzone portata sul palco dell'Ariston, Mattia Balardi - questo il suo vero nome - è stato protagonista di una lunga chiacchierata su Canale 5.

Mr. Rain a Verissimo, chi è il cantautore? Età, depressione, fidanzata, altezza, ultimo disco, i successi e lo stop alle canzoni

L'intervista

«Pensavo di vivere Sanremo in modo tranquillo, ma forse ero ancora più teso rispetto alla prima volta». Inizia così l'intervista di Mr. Rain a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin dopo l'esperienza a Sanremo. «Sto ancora cercando di metabolizzare tutto perché sono successe tantissime cose nell'ultimo periodo. Sono molto felice di essere tornato a Sanremo quest'anno perché è un palco che mi ha sempre dato tanto. Sono un po’ stanco, ma non vedo l’ora di vivermi tutto quello che sta per arrivare, il tour ad esempio. Adesso, però, mi voglio vivere il presente, il momento».

Spazio poi al racconto dell'origine del brano "Due Altalene", presentato alla 74esima edizione del Festival: «Con il brano “Due Altalene” è stato strano perché io sono un cantautore e, di solito, scrivo pezzi che riguardano me direttamente. Dopo la canzone "Supereroi", ho cominciato a parlare molto di più con i miei fan e un giorno ho incontrato questo papà che mi ha raccontato di avere perso entrambi i figli che erano miei fan. Il brano si ispira quindi a questo grande dolore e, ogni sera, dopo che mi esibivo a Sanremo, correvo fuori dal palco piangendo, perché tutto parte da questa storia che mi ha spezzato il cuore in mille pezzi. Non riuscivo a controllare le mie emozioni. Non ho mai parlato dell'origine di questo brano in nessuna intervista perché è una cosa che mi ha toccato tanto fin da subito. È stato davvero emozionante sentirsi utile a due genitori che hanno sofferto tanto. Quando salivo sul palco era come se avessi un centinaio di mattoni sulla schiena, mi sentivo un peso sulle spalle gigantesco».

Infine, il commento sulla famiglia e sulla fidanzata, trascurati negli ultimi anni: «Una cosa che voglio assolutamente fare adesso è godermi le persone che più amo nella mia vita: i miei genitori e la mia fidanzata Giuliana. In questi ultimi due anni ho trascurato un po' la mia famiglia e la mia ragazza. Quest'anno mi sono promesso che non sarà così. Dopo cinque anni partirò per una vacanza con la mia fidanzata, che è stata la persona che mi ha aiutato di più in questi anni».