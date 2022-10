Morto Wayne Mark Doyle, l'ideatore della serie televisiva «Un posto al sole»

La serie televisiva "Un posto al sole" piange il suo ideatore. È morto Wayne Mark Doyle, l'uomo che ventisei anni fa inventò la soap che va in onda su Rai3: oggi diventata la più longeva d'Italia. L'intuizione è nata in Australia proprio dall'uomo scomparso oggi. "Neighbours", si chiamava in origine e aveva nel cast anche attrici diventate stelle internazionali: come Margot Robbie e Natalie Imbruglia. La redazione di "Un posto al sole" ricorda così il grande autore scomparso: "26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole e oggi ci lasci ancora una volta parole preziose".

L'ultimo messaggio

Ridere spesso e tanto, Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l'affetto dei figli, Guadagnare l'apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici, lasciare il mondo un po' meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata, Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra. Questo il messaggio condiviso dal profilo Facebook di Un posto al sole e scritto da Wayne Mark Doyle.