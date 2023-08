Morgan insulta il pubblico al concerto di Selinunte: «Avete rotto, andate a vedere Marrakesh e Fedez»

Morgan a ruota libera a Selinunte. Il cantante sul palco durante la lezione concerto su Battiato ha infilato una sequela di insulti contro il pubblico. «Coglioni, bifolchi, stupidi, fr..cio di merda».

Morgan insulta il pubblico a Selinunte

«Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni», così ha sferzato il pubblico (pagante) del parco archeologico di Selinunte giunto per ascoltare "Segnali di vita e di arte" dedicata al maestro Franco Battiato.

Quello di Morgan era l'ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti.

Lo spettacolo è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: «Sei fuori tema». «Avete avuto abbastanza voi adesso - ha risposto Morgan, in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico - avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto».

Rivolgendosi a qualcuno del pubblico che lo aveva invitato a suonare, Morgan ha detto: «Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i coglioni».

“Fr0c*o di merda”.



Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico.



Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsipic.twitter.com/DxP3axxvv8 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 27, 2023

Dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo.

Dopo questo show potrebbe essere a rischio la sua posizione di giudice a X Factor?