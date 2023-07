Michela Murgia, la foto in ospedale: «Mi mancava il respiro, troppo liquido fra i tessuti. Ora sto meglio»

Michela Murgia ha pubblicato una foto dall'ospedale. Sorridente, senza bandana, con il sondino al naso, ascoltando musica dalle cuffie. La giornalista, malata di tumore al quarto stadio, ha deciso di condividere con i propri follower anche questo momento, spiegando il perché di questa scelta: «Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca. Vado un po’ più spesso in ospedale, a volte all’improvviso perché il corpo sorprende e ieri mi mancava il respiro a causa del troppo liquido negli anfratti dei tessuti.

Il livello delle cure del nostro sistema sanitario mi ha però fino a ora consentito di tornare sempre a casa stando meglio».

Come sta Michela Murgia

Michela Murgia prosegue: «Ecco, la risposta che vorrei dare a chi mi chiede continuamente come sto, che era quella che dava Cesare de Michelis: posso stare meglio, ma non posso più stare “bene”. “Meglio” è comunque preferibile a male, quindi godetene con me».

La foto dall'ospedale

La giornalista spiega quindi il senso di questo suo post: «Non amo mettere foto dall’ospedale, ma nemmeno voglio nascondere che ci entro, perché è anche questo che fanno le persone che si curano e dobbiamo solo ringraziare di poterlo fare, in barba a chi demonizza chi paga le tasse».

La conclusione del messaggio di Michela Murgia è un ironico appello ai suoi follower: «Grazie dei messaggi. Smettete di mandare cibo al Cambio, però: non posso mangiare tutti i dolci del sud, i formaggi della val padana e i vini del Veneto. Tanto non cresco più».