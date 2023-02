Maurizio Costanzo, le mogli e i figli: da Flaminia Morandi e Marta Flavi a Maria De Filippi (con cui ha adottato Gabriele)

Maurizio Costanzo è morto a Roma a 84 anni. Nella sua vita è stato sposato quattro volte, l'ultima con Maria De Filippi. Le sue ex mogli sono Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi. La prima relazione con Sammartino è stata molto chiacchierata perché lei aveva 14 anni più di lui. Si sono sposati nel 1963 quando lui aveva 25 anni e lei 39. Nel 1973 Costanzo ha sposato la giornalista Flaminia Morandi, insieme hanno avuto 2 figli: Camilla Costanzo, 45 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice e Saverio Costanzo, 42 anni, che oggi fa il regista. Entrambi gli hanno regalato due nipoti, quattro in totale.

Nel 1989 Maurizio Costanzo ha sposato Marta Flavi, anche lei conduttrice televisiva. Dopo solo un anno i due si separano, ma il divorzio sarà effettivo dopo cinque anni. Poi Costanzo ha avuto una relazione con Simona Izzo, di cui il giornalista raccontò: «Quella con Simona è stata una storia importante, in cui abbiamo lavorato insieme, litigato insieme, fatto la pace insieme». L'ultima moglie è stata Maria De Filippi, la donna che gli è stata accanto negli ultimi 27 anni. «Quando ho incontrato lei è scattata la magia. Maria è quella che aspettavo da sempre», raccontò Costanzo. I due hanno adottato Gabriele Costanzo, che ora lavora nello staff della mamma. Maurizio ha incontrato la sua Maria per caso, durante un convegno, nel 1990 ed è stato subito colpo di fulmine tra loro, tanto che le chiese di diventare la sua assistente.

I figli di Maurizio Costanzo

Camilla è una sceneggiatrice Rai. Di lei Costanzo disse che «riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri». Saverio invece è un noto regista e sceneggiatore di serie tv. Ha vinto di recente premi importanti premi come il Nastro d’Argento e il David di Donatello ed è sua la regia de "L'Amica Geniale", serie di successo della Rai. Maurizio ha incontrato la sua Maria per caso, durante un convegno, nel 1990 ed è subito colpo di fulmine tra loro, tanto che le chiede di diventare la sua assistente. Il lavoro si intreccia subito con i sentimenti e vanno a vivere insieme poco dopo; nel 1995 arriva invece il matrimonio al Comune di Roma. Il terzo figlio è Gabriele, adottato insieme a Maria De Filippi. Oggi il ragazzo lavora con la madre nella redazione di Uomini e Donne.