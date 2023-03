La toque di Masterchef è tornata in Italia. Vincitore della 12esima edizione è il varesino Edoardo Franco, che dopo alcuni anni all'estero facendo il barman e il rider è tornato in Italia proprio per partecipare al cooking show Sky Original, prodotto da Endemol.

A MasterChef Edoardo è entrato con tre sì dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e si è fatto presto notare. Anche per la capigliatura mullet: «Me lo sono fatta da solo un paio d'anni fa, fra una consegna e l'altra ho preso le forbici, certo che la frangia all'inizio faceva proprio schifo». Durante il programma, aveva però fatto una scommessa con Barbieri: in caso di vittoria, ci avrebbe dato un taglio. Così, dopo la proclamazione del vincitore, chef Bruno gli ha reciso una ciocca (ma non finirà qui).

Mix di sapori e culture ispirato a Keith Haring, il menu finale di Edoardo "Tutto mondo" gli ha fatto vincere 100.000 euro in gettoni d'oro, l'accesso a un corso di Alma, scuola di alta cucina, e la pubblicazione con Baldini+Castoldi di un libro di ricette. Il libro si intitola Daje, esce il 10 marzo, e si promuove con il mantra «Non mi sono mai arreso, e alla fine ho realizzato quello che in molti, me compreso, ritenevano irrealizzabile». Se per lui la cucina «è vita», la musica è passione e «la canzone che più mi rappresenta oggi è Satisfaction, perché non mi voglio adagiare», dice.



E quindi cosa vuole fare adesso?

«Non ho bisogno di dimostrare al mondo che sono bravo a cucinare, penso sia giusto seguire le proprie tappe. Aprire un ristorante, se vuoi parlare da investitore, è tosta. Quindi: aspettate, fatemi crescere ancora».



Intanto, ha festeggiato la vittoria con una cena?

«No, ho evitato di cucinare, ho preferito viziarmi con una pizza. Ma da domani si torna in cucina».



Qual è il piatto giusto per una festa?

«Accendere il fuoco, mettere su la griglia con amici e parenti, stare tutti insieme: questa è festa».



Però lei aveva una ragazza vegetariana...

«Ognuno griglia ciò che vuole. E poi lei era vegetariana ma quando volevo mangiare una bistecca non mi ha mai imposto niente. Il buono è che io ne ho approfittato per perdere qualche chilo».



Quanto pesa?

«Non Beh, quando sono entrato ero 74 chili, oggi sono sugli 88».



Ha una nuova fidanzata?

«Sono felicemente single, sto bene con me stesso. Mi è capitato anche in passato, e non è sempre bellissimo».



Quando è da solo, cucina per sé?

«No, cucino esclusivamente per gli altri. Se ho voglia di fare qualcosa di figo ne approfitto per invitare qualcuno, altrimenti sono uno da piadina».



La capacità di fare gruppo è statauno dei suoi punti di forza a MasterChef...

«Alla fine, nonostante si tratti di una competizione individuale, saper stare bene in un gruppo è la chiave del successo. Nel programma ma anche in un ristorante, dove conta la brigata, il singolo non esiste».



Perché per la finale ha scelto un menu che mescolava culture di tutto il mondo?

«La cucina è integrazione. Quando non conosci la lingua di un Paese, che cosa fai? Mangi, così capisci cosa si coltiva lì, come si cucina, la cultura del posto. È una lingua non parlata, fatta di sensazioni».



Quale lingua vorrebbe imparare adesso?

«Tutte. Quello che più vorrei però è andare in aeroporto e dire: mandatemi dove volete. Il bello è la sorpresa, l'imprevedibilità».



Il suo piatto preferito?

«Amo tanto i fritti, adoro la cotoletta e i burritos».



L'esperienza con Sky le ha lasciato il desiderio di tornare in tv con un altro programma?

«Nel caso, solo un programma di cucina. Ma aspettiamo. Non vedo molta tv, mentre guardo tanto su Instagram, magari mi ispiro per una ricetta e poi la interpreto».



Sansone quando gli furono tagliati i capelli perse la forza. Se chef Barbieri proseguirà nell'intento di rasarla

«Fortunatamente la mia forza non sono i miei capelli ma quello che c'è sotto».