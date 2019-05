Non è l'Arena, rissa sfiorata tra Massimo Giletti e il sindaco di Mezzojuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa sfiorata in diretta tra Massimo Giletti e Salvatore Giardino, il sindaco di Mezzojuso, il paese teatro della vicenda delle sorelle Napoli, che da anni denunciano minacce da parte della mafia. Durante la puntata di Non è l'Arena al centro della piazza di Mezzojuso è stato proiettato un filmato in cui il sindaco dà del "farabutto" a Giletti. Il battibecco si è concluso con il sindaco che lasciava la trasmissione dopo la furiosa litigata: «Mi mette le mani addosso?», ha chiesto Giletti. «Dovrebbe studiare prima di raccontare queste storie», ha replicato il sindaco, abbandonando il palco.