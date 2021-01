Un Posto al Sole, Marina lascia la fiction dopo 17 anni. L'attrice Nina Soldano: «Non è stata una mia scelta»

Nina Soldano, l'attrice che per 17 anni ha interpretato il ruolo di Marina Giordano in "Un Posto al Sole", lascia la fiction. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per i telespettatori, molto affezionati a uno dei personaggi più controversi e affascinanti della storica fiction di Rai Tre. Sommersa dai messaggi dei suoi fan, Nina Soldano ha deciso di fare chiarezza con un post su Instagram: «Vorrei chiarire un paio di cose. L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza».

L'attrice ha concluso ringraziando i suoi affezionati follower: «Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me... Non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo». Le proteste dei telespettatori non si sono fermate ai messaggi, ma si sono spinte oltre: sul web si trovano dverse petizioni, indirizzate alla Rai e alla produzione di "Un Posto al Sole", in cui si chiede di reintegrare il personaggio di Marina nella soap napoletana.

