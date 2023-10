Andrea Giambruno, come sta l'ex compagno della Meloni: a Bergamo con la famiglia. Cosa succederà a Mediaset? Dal reintegro dietro le quinte al licenziamento, le ipotesi

Lo sguardo basso, vestito a lutto, giacca di pelle e pantalone nero, il giorno dopo essere stato lasciato via social, Andrea Giambruno compare mesto mesto in un centro commerciale di Oriolo al Serio, a Bergamo, come testimonia la foto che gli hanno scattato e diventata subito virale sul web.

Sembrano così lontani i tempi in cui l'ex compagno della Meloni scherzava con le colleghe (in quei fuorionda che hanno decretato la fine del suo rapporto). Ora Giambruno ha davvero poco su cui scherzare: è la fine della sua storia con Giorgia, da cui ha avuto una figlia di 7 anni, e forse anche della sua carriera a Mediaset. Ma come sta oggi il giornalista?

I fuorionda la vendetta di qualche collega?

Chi lo conosce racconta di un Giambruno che si sente tradito, non compreso. Perché quei fuorionda diffusi da Antonio Ricci, che ha poi dichiarato «Giorgia capirà che le ho fatto un favore», potrebbero essere stati anche la vendetta di qualcuno che lavora a Diario del giorno: stanco (o stanca) di certi atteggiamenti del collega. Dicono che Giambruno negli ultimi tempi si sentisse intoccabile, faceva troppo lo splendido. Lui è sempre stato un tipo allegro, che faceva battute, come ricorda chi lavorava con lui, ma negli ultimi mesi stava esagerando. Lui - e lo ripete anche nei famoso fuorionda - ripete: «Ma dai, si scherza!», ora però che fine farà?

Il giorno dopo la bufera

Seduto al tavolo di un bar con una donna (probabilmente la sorella), due bambini (la figlia e il cugino) e due uomini, Giambruno viene pizzicato il giorno dopo la bufera. «E' a pezzi», dice chi lo conosce. Perché in un colpo solo potrebbe aver perso tutto: famiglia e lavoro. Già, perché i fuorionda di cui è stato protagonista hanno messo in grande imbarazzo lui, ma soprattutto Mediaset che sta procedendo con i suoi «accurati accertamenti» e poi deciderà il da farsi. Niente è stato ancora deciso, il ventaglio di ipotesi è largo, va dal ritorno in video, al reintegro ma dietro le quinte fino al licenziamento (ipotesi che sembrerebbe comunque molto remota), come racconta il Corriere della Sera. L'ex first gentleman viveva da separato in casa con Giorgia Meloni. Ma non immaginava un epilogo così improvviso. Ma dopo la diffusione degli imbarazzanti video sessisti per Giorgia non c'è stata scelta.