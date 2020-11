Gf Vip, Maria Teresa Ruta choc sui gay: «Posso dirlo?». Zorzi: «No, sono un uomo»

Brutto scivolone per Maria Teresa Ruta, che nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip si sarebbe rivolta a Tommaso Zorzi con una frase giudicata da molti al limite dell'omofobia. A raccontare l'accaduto è stato proprio Zorzi, che a Stefania Orlando ha detto: «Durante la serata, era anche microfonata, mi ha chiesto "adesso che vado in confessionale posso dire che nella Casa ci sono sei donne, sei uomini e un gay?" Io sono rimasto basito e le ho spiegato che sono un uomo fino a prova contraria».

Stefania Orlando ha risposto: «Essere gay non è un genere sessuale. Secondo me si è espressa male, dovete chiarire». La frase di Maria Teresa Ruta non è passata inosservata sui social, dove in tanti hanno condannato le parole della madre di Guenda Goria. Tuttavia, dopo la "linea morbida" tenuta da Alfonso Signorini nei confronti di Francesco Oppini (resosi protagonista di alcune esternazioni sessiste), è plausibile che la Ruta se la caverà con un semplice rimprovero, o al massimo una nomination d'ufficio.

Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 08:35

