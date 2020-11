Elisabetta Gregoraci, lite con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: e lei perde la pazienza

Lite al Gf Vip tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci al grido di: «Voglio cose che tu non puoi darmi». Pierpaolo Pretelli, stanco del tira e molla con Elisabetta, sbotta: «Io voglio delle cose che non arrivano mai, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l'umore».

Elisabetta però non ci sta e perde le staffe: «Non abbiamo una storia, ma a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti». Pierpaolo Pretelli quindi decide di tagliare i rapporti: «Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi». Chissà se la storia è davvero al capolinea.

