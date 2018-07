Marco Carta in ospedale: la nonna svela perché è stato ricoverato

Marco Carta aveva voluto mantenere il riserbo sul suo suo ricovero in ospedale una settimana fa. Ma ci ha pensato sua nonna Elsa a spiegare i motivi dell'improvviso ricovero. La donna intervistata dal settimanale DiPiù ha parlato di ulcera allo stomaco. Le dichiarazioni della nonna di Marco Carta.

In famiglia soffriamo un po’ tutti di problemi allo stomaco e Marco era da un po’ che tribolava. Insomma, ha sempre avuto una certa acidità di stomaco che non lasciava ben sperare. Del resto, la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo. La vita da musicista lo porta sempre in giro, tra concerti e spettacoli, e ovviamente non mangia bene. Una ulcera. E per questo è stato costretto a operarsi. Per fortuna è tutto passato, adesso quello che conta è che si riposi e si rimetta in piedi

