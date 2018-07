Mara Venier e Jerry Calà, ex inseparabili: alla stazione dopo un pomeriggio nsieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Sono stati sposati, con nozze celebrate a Las Vegas, ma nonostante la fine dell’amoreconservano sempre un ottimo rapporto.LEGGI ANCHE: Mara Venier e il ritorno dopo 4 anni a Domenica In: «Mi dissero che ero vecchia»​ La coppia è stata fotografata da “Dipiù” alla stazione Termini di Roma, dove Mara ha accompagnato il suo ex marito in partenza per Milano. La Venier, che la prossima stagione tv torna in Rai con “Domenica In”, è pronta a raggiungere il marito Nicola Carraro (papà di Gerò, attuale fidanzato di Simona Ventura) ai Caraibi, mentre Jerry, concerti a parte, trascorrerà la pausa estiva assieme alla moglie Bettina e al figlio Johnny.