Luisa Ranieri: «La priorità sono le mie figlie, non devo fare tutti i film...»

uisa Ranieri ospite a ‘Domenica In’ si racconta a Mara Venier: “Cerco di essere una madre presente e accogliente. Per noi la priorità sono i bambini, vengono prima loro e il loro benessere. Se quel film coincide e le date si possono spostare… non è che uno deve fare tutti i film, il film più bello l’ho fatto e sono le mie figlie, quello poi è quello che resta perchè poi se i figli prendono delle strade strane, che te ne frega che hai fatto i tuoi film? Sono piccole, hanno bisogno di mamma e papà. Luca è bravissimo. È un padre super presente, super coccolone, anche troppo, quindi ci vizia, siamo viziatissime. Io vengo da un’educazione da cui non sono stata viziata e quindi con lui ho incontrato l’amore, l’amante e anche viziata come se fosse un papà.” www.raiplay.it