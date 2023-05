Luca Barbareschi chi è? Età, l'abbandono della madre a 6 anni, i 6 figli (con 3 donne diverse), l'eredità e gli abusi dei preti: il produttore dalla Venier

Il produttore cinematografico, autore, conduttore televisivo, sceneggiatore, direttore artistico ed ex politico, Luca Barbareschi ospite a Domenica In. Mara Venier a partire dalle 14.00 su Rai 1 anche oggi terrà compagnia ai fedelissimi telespettatori con una carrellata di importanti ospiti. Tra gli altri ospiti di "zia Mara", ci saranno anche Cristiana Ciacci, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello, Gigliola Cinquetti, Arisa e dargen D'Amico. Ma chi è dunque Luca Barbareschi?

Luca Barbareschi chi è

Luca Barbareschi è nato a Montevideo, in Uruguay il nasce il 28 luglio del 1956 (ha 66 anni).

La carriera

Si trasferisce presto nella città italiana del cinema, Roma, per intraprendere il suo percorso artistico. Frequenta lo Studio Fersen e apprende le diverse tecniche della recitazione, come tanti altri grandi attori passati di lì, come ad esempio Alessandro Haber. Successivamente si trasferisce a Chicago, dove inizia la vera carriera professionale. Inizialmente diventa aiuto regista di Virginio Puecher, dopodiché vola a New York per unire il mestiere con la continuazione degli studi. La svolta avviene nel 1983 quando scrive la sceneggiatura per Summertime, pellicola di Massimo Mazzucco che ottiene subito un gran successo, tanto da essere presentato al Festival del Cinema di Venezia; è qui che vince il premio come miglior opera di regista esordiente. Torna in Italia e inizia la sua carriera da attore. Il suo volto è uno dei più noti nei film tra gli anni Settanta e Ottanta, che lo portano a lavorare con registi del calibro di Gabriele Salvatore e Carlo Vanzina. Ma Barbareschi, poliedrico di nascita, non si ferma al cinema, ma si cimenta anche in tv. Prende parte ad alcuni programmi televisivi, fino a quando inizia a produrre film. Il primo è Ardena nel 1997, il secondo, Il trasformista nei primi anni Duemila. La Casanova Multimedia S.p.A., nota casa di produzione, l’ha fondata lui nel 2009. Con essa realizza alcune miniserie per il piccolo schermo come ad esempio Walter Chiari – Fino all’ultima risata.

La politica

Cinema, teatro, tv ma anche politica. Luca Barbareschi, nel 2008, si candida con il Popolo della Libertà nella circoscrizione Sardegna. Viene eletto e ottiene l’incarico di Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Solo due anni dopo, lascia le idee del movimento per Gianfranco Fini ed entra in Futuro e Libertà. Ma neanche questo sembra convincerlo, tanto da prendere parte al gruppo misto, fino al 2013.

Vita privata: gli amori e i 6 figli

Parliamo ora della vita privata di Luca Barbareschi. Il primo matrimonio è quello, nel corso degli anni Ottanta, con Patrizia Fachini, con la quale ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Quando l’amore giunge al capolinea, si fidanza per sette lunghi anni con Lucrezia Lante della Rovere, anche lei attrice. Il suo amore attuale, dal 2010, è Elena Monorchio. E questa pare sia stata la donna più importante della sua vita. Con lei ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco. Uno scoop dell’attore, rivelato al programma di Maurizio Costanzo “S’è fatta notte”, è quello che barbareschi ha anche un sesto figlio, nato nel 1975 in America, luogo in cui ancora adesso risiede. Michael, il primogenito, è arrivato quindi da una fugace avventura. Della sua esistenza l’attore l’ha scoperto a diversi anni di distanza, durante una festa a New York, quando una ex glielo ha confessato.

L'eredità che non darà ai figli

In passato Luca Barbareschi ha inoltre spiegato che non lascerà nulla in eredità ai figli, ma destinerà le sue intere fortune a un ente benefico. «Io un padre degenere? No. Ho dato ai miei sei figli gli strumenti per la migliore educazione, nelle scuole e università più importanti, spendendo milioni di euro. Hanno avuto la possibilità di avere passaporti americani ed europei, parlano quattro lingue, hanno relazioni internazionali…».

Gli abusi subiti

Nel 2007 ha fondato l’Associazione Luca Barbareschi, per tutelare tutti quei bambini vittime di abuso. Questa scelta ha una motivazione più profonda: il regista da piccolo è stato molestato da un sacerdote che insegnava nella sua ex scuola. Luca Barbareschi racconta gli abusi vissuti da bambino. Intervistato da Repubblica, l’attore e regista, dissociandosi dal racconto delle molestie subite da un gruppo di attrici teatrali, rivela di essere stati abusato quando era giovanissimo: «Io sono stato un bambino molestato, mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano: mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l'altro mi violentava. Ho fatto una legge su questa cosa qui».